Общество 20 марта 2023, 14:48 «Коммунальный ад, ребята». Депутат под песню «Наутилуса» показал залитую фекалиями квартиру Депутат Липецкого облсовета Ушаков спел песню Бутусова в затопленной фекалиями ванной

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Обратный поток из канализации больше часа заливал квартиру депутата Липецкого областного совета Александра Ушакова. Он спел на фоне затопленной уборной песню и пообещал обратиться в прокуратуру. Видео с последствиями аварии коммунист опубликовал на своей странице в «ВКонтакте».

Утром 18 марта из унитаза, сливов в раковине и ванной пошел обратный поток воды с фекалиями и мусором. После 40 минут попыток дозвониться в аварийную службу его заявку приняли, а еще через полчаса приехали специалисты, убрали заглушку в забившемся канализационном колодце и пустили поток в нужном направлении. Грязная вода затопила его ванную комнату и коридор, но обошлось генеральной уборкой и проветриванием. Депутат в шутку снял на фоне бедствия видео, на котором спел песню Nautilus Pompilius «Дыхание».

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«Огромное спасибо аварийной службе. На самом деле, приехали довольно-таки быстро. Пришлось воспользоваться административным ресурсом. Коммунальный ад, ребята», — сказал Александр Ушаков.

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Он заявил, что такие аварии — частое для Липецка явление. Депутат уже жаловался на затопленные подвалы и квартиры, подписчики напомнили о своих случаях в комментариях под постом.

Снятие заглушки — временная мера, канализацию придется прочистить. Изданию «Подъем» депутат рассказал, что управляющая компания и «Росводоканал» не смогли поделить зону ответственности и стали перебрасывать эту обязанность друг на друга. Он решил пожаловаться в прокуратуру.