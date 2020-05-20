«Ни денег, ни работы». Мошенники нашли новые способы обманывать людей в пандемию коронавируса

На фоне пандемии коронавируса мошенники стали использовать новую реальность и обманывать людей, предлагая им работу или возврат НДС. О новых схемах мошенничества рассказали в Сбербанке.

«Активизировались мнимые кадровые интернет-агентства, которые предлагают трудоустройство на удаленке. Доверчивому соискателю надо заполнить анкету с личными данными. Затем приходит письмо, что он принят на работу и нужно срочно перевести деньги за некое оборудование. В результате — ни денег, ни работы», — рассказал РИА «Новости» заместитель председателя Сбербанка Станислав Кузнецов.

Еще один популярный новый способ обмана — возврат НДС. Мошенники размещают видео с предложением возврата налога всем, кто остался без дохода. Клиенты переходят по ссылке в описании и совершают операции, которые приводят к расходу денег.

Клиентов обманывают, предлагая купить криптовалюту или тесты на коронавирус. При оплате жертвы переходят на поддельный сайт и платят злоумышленникам. Таким же образом в интернете «торгуют» масками.

Чтобы привлечь внимание, мошенники могут использовать хештеги #сидидома, #домалучше и прочее. По словам Кузнецова, о случаях мошенничеств с клиентами банк сообщает в Роскомнадзор, который эти сайты блокирует. Но вместо них появляются новые.