«Незаменимы только люди». Радиоэлектронике России предсказали перспективы, несмотря на санкции

Пока западные страны только объявили о введении санкций и ограничении своих поставок в Россию, делать какие-то далекоидущие выводы о работе предприятий рано, заявил «360» гендиректор Санкт-Петербургской ассоциации предприятий радиоэлектроники Михаил Скачков. В будущем, по его мнению, будут найдены каналы замены той продукции и технологий, которые отказались поставлять в РФ.

«В принципе, думаю, что в Зеленограде (там расположен ведущий научно-исследовательский центр „Группы НИИМЭ“, который занимается научно-технологическими исследованиями в области микро- и наноэлектроники, разработкой и производством полупроводниковых изделий — прим. ред.) уже есть приличные наработки, которые позволят что-то получать. И потом я думаю, что пути найдутся. Незаменимы только люди, все остальное можно заменить», — подчеркнул Скачков.

Он отметил, что в радиоэлектронике действительно очень многое зависит от импортных компонентов, но как будет развиваться ситуация, прямо сейчас сказать сложно. Пока, по его словам, все предприятия работают нормально с текущим запасом нужных материалов. В дальнейшем, по мнению эксперта, пути решения обязательно будут найдены.