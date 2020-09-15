Нетрезвая женщина уронила коляску с ребенком в скейт-парке. Видео

По Сети распространился ролик, на котором видно, как женщина катает коляску с ребенком по рампе скейт-парка. Во время такого катания женщина дважды падала на землю, роняя при этом коляску с малышом. Роликом заинтересовались в следственном комитете.

Видеозапись с опасным для жизни ребенка катанием была опубликована в интернете и быстро разлетелась по социальным сетям. Инцидент произошел в Ефремове (Тульская область). На кадрах видно, как женщина быстро пытается катать коляску с ребенком по рампе местного скейт-парка, но сама же падает и роняет коляску с малышом.

Видеозаписью уже заинтересовались в региональном отделении следственного комитета. По выявленному в СМИ сообщению о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей проводится проверка, говорится на сайте ведомства.

«Следственными органами СК России по Тульской области проводится доследственная проверка по размещенной в СМИ информации о том, что 15 сентября 2020 года в городе Ефремове Тульской области женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на скейтплощадке, допустила неосторожное обращение и опрокидывание коляски с малолетним ребенком, в результате чего ребенок выпал из коляски и получил телесные повреждения», — говорится в сообщении пресс-службы СК России по Тульской области.

Сейчас следователи проводят необходимые проверочные мероприятия, которые позволят установить все обстоятельства и причины произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана юридическая оценка действиям женщины по статье 156 УК РФ.

Ранее стало известно, что женщину, которую обвиняют в издевательствах над полуторагодовалым сыном своей подруги, заключили под домашний арест. Следствие также направило в суд ходатайство о заключении под стражу мамы мальчика — ее задержали в Москве 12 сентября.