Обвиняемую в истязании 1,5-годовалого омича отправили под домашний арест

Женщину, которую обвиняют в издевательствах над полуторагодовалым сыном свой подруги, заключили под домашний арест. Следствие также направило в суд ходатайство о заключении под стражу мамы мальчика — ее задержали в Москве 12 сентября.

Об этом сообщили на сайте регионального управления СК РФ.

Сегодня по ходатайству следствия судом в отношении находящейся на седьмом месяце беременности обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста СК РФ.

В ведомстве отметили, что уже направили в суд ходатайство о задержании матери мальчика, которую также подозревают в истязаниях. Ее задержали в Москве 12 сентября. Органы опеки и попечительства начали рассматривать вопрос об ограничении ее в родительских правах. В СК РФ отметили, что сейчас ребенок находится в одной из больниц Москвы.

По данным следствия, с начала августа 20-летняя мать малыша стала жить у своей многодетной подруги, которая была беременна. Она оказалась там после смерти своего мужа и ссоры с матерью. 1,5-годовалого мальчика не раз избивали и связывали. Они перекладывают вину друг на друга: мать ребенка говорит, что его мучила подруга, а та — утверждает обратное.

Ранее издание «Русская планета» сообщило, что в одном из частных детских садов Астрахани воспитанников связывали во время тихого часа. Детей укладывали в кроватки по двое и связывали пеленками.