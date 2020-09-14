Netflix в октябре перейдет на расчеты в рублях

Netflix уже в октябре получит российскую локализацию, а цены за подписку переведут в рубли. Так, стандартный план, который стоит 9,99 евро, обойдется россиянам в 799 рублей.

Изменения вступят в силу с 15 октября, говорится в сообщении Netflix, которое было разослано пользователям сервиса.

Нововведение будет сделано в автоматическом режиме, поэтому тем пользователям, у которых уже есть подписка, оплачиваемая пока в евро, не придется совершать каких-либо дополнительных действий для перехода оплаты подписки в рубли.

Кроме того, через отдельный интерфейс будет доступен контент с русской озвучкой и субтитрам, также в программе стримингового сервиса появятся российские фильмы и сериалы.

Netflix также предупредил пользователей о том, что с 15 октября сервисом в России будет управлять новая компания — LLC «Online Entertainment Service».

Ранее стало известно, что российский сериал режиссера Павла Костомарова «Эпидемия» выйдет на Netflix 7 октября 2020 года. Название картины на стриминговом сервисе — To The Lake. Уточняется, что триллер выпустят в переводе на 12 языков с дубляжом и субтитрами в премиальной категории Netflix Originals.