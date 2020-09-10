Названа дата выпуска российского сериала «Эпидемия» на Netflix
Российский сериал режиссера Павла Костомарова «Эпидемия» выйдет на Netflix 7 октября нынешнего года. Название картины на стриминговом сервисе — To The Lake, информирует ТАСС со ссылкой на кинокомпанию 1-2-3 Production.
Уточняется, что триллер выпустят в переводе на 12 языков с дубляжом и субтитрами в премиальной категории Netflix Originals. Многосерийная лента «Эпидемия» основана на книге Яны Вагнер «Вонгозеро», пишет NEWS.ru.
В сюжете рассказывается о неизвестном респираторном вирусе, который вызывает стремительное поражение легких. Правительство оперативно начинает закрывать города. Деньги теряют ценность, а людям приходится выживать в жестких условиях. Актерами проекта стали Виктория Исакова, Марьяна Спивак, Кирилл Кяро и другие.