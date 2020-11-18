Несовершеннолетней отказались продавать хлеб в Тюменской области из-за коронавируса

Женщина рассказала, что девочка отстояла очередь, и только на кассе ее оказались обслуживать.

«Почему ее тогда сразу на входе не остановили, а не когда человек свою очередь отстоял?» — поинтересовалась рассказчица.

Она уточнила, что мама девушки была на работе, а бабушка находится в группе риска по коронавирусу, поэтому ей не рекомендуется выходить из дома.

Уточняется, что в Тюменской области запрещено посещение торговых центров несовершеннолетними без сопровождения родителей.

Получить комментарий от сети магазинов, в один из которых девочка пришла за покупками, получить не удалось.

С 14 ноября в Петербурге действуют ограничения, введенные из-за ситуации с коронавирусом. Они касаются массовых мероприятий, посещения театров и концертов. Постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Все мероприятия с участием более 50 человек будет необходимо согласовывать с соответствующими исполнительными органами. Кроме того, перестанут работать кружки, секции и студии, финансируемые за счет бюджетных средств. Продолжат свою деятельность только образовательные и спортивные программы.