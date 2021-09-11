Несколько водителей в Хабаровске высадили пассажиров, чтобы помолиться. Видео

В Хабаровске несколько водителей неожиданно высадили всех пассажиров, чтобы помолиться. В социальных сетях появились кадры необычных действий сотрудников.

На видео слышно как водитель на вопрос пассажира, что происходит, заявил, что ему надо помолиться. По данным «МК Хабаровск», проведена служебная проверка, после которой этих водителей уволили.

«Водители, высадившие пассажиров, уволены. С водительским составом проведено собрание, на котором рассмотрена данная ситуация. Водители предупреждены о необходимости соблюдения расписания и выполнении всех рейсов», — сообщил представитель ООО «Ефимов».

В сообщении также сказано, что руководство транспортной компании принесло извинения пассажирам.

В начале июля жительница Хамовников попыталась прогнать мусульманина, который решил помолиться на детской площадке. За него заступился другой мужчина, который призывал оставить его в покое. Однако москвичка заявила, что на детской площадке это делать запрещено и вообще в России такое не приветствуется.

Она настойчиво попросила мужчину уйти, заявив, что своими действиями он проявляет неуважение к Аллаху и оскверняет его имя. Аргументы подействовали на мужчину, он молча ушел.