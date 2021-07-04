Москвичка попыталась прогнать молящегося мусульманина с детской площадки. Видео

Жительница Хамовников попыталась прогнать мусульманина, который решил помолиться на детской площадке. За него заступился другой мужчина, который призывал оставить его в покое.

Автор видео рассказала, что все произошло 3 июня в Москве. Она обратилась к мужчине, который расстелил коврик на детской площадке и начал молиться, и «попросила любезнейшего не совершать религиозный обряд на детской площадке». Мужчина ничего не ответил и продолжил свое занятие, однако за него заступился прохожий.

Он попросил москвичку оставить мужчину в покое и не мешать ему совершать намаз. Женщина заявила, что на детской площадке это делать запрещено и «в нашей стране не приветствуется». Она продолжила настаивать, чтобы молящийся ушел на газон. В качестве аргумента она заявила, что он проявляет «неуважение к Аллаху» и «оскверняет» его имя.

«В нашей стране это (молитвы — прим. ред.) не запрещено, это можно делать, где угодно. Отстаньте от человека, занимайтесь своими делами», — заявил прохожий в ответ на претензии женщины.

В результате мусульманин собрал коврик и ушел к лавочке. За все время он не сказал ни слова. Покинул он детскую площадку или нет - непонятно — видео закончилось раньше.