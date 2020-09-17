Нескольким регионам России пообещали аномальное тепло

В ближайшие дни жители нескольких регионов РФ столкнутся с непривычным для этого периода осени теплом. Температура поднимется выше нормы на 3-10 градусов.

Погодные аномалии ожидаются в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, Приморье и Амурской области. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В северной части СФО и ДФО, следует из прогнозов, будет на 8-10 градусов теплее климатической нормы. Днем воздух прогреется до +12…+14 градусов.

«Для нас это кажется не очень теплой погодой, но для местных жителей — более чем», — пояснил Вильфанд, назвав показатели очень высокими.

В приморском крае столбик термометров поднимется до отметки в 24-25 градусов, а в Амурской области будет выше +20. Температура выше нормы приблизительно на три-четыре градуса.

В Москве после 23–24 сентября должно наступить старое бабье лето. После пятидневного «капитального холода» значительно потеплеет — до +16 градусов. В 2020 году классического бабьего лета столица так и не увидела.