Жителей Иванова возмутило множество пакетов с трупами у морга

Жители города Иваново обнаружили около местного морга множество пакетов с трупами. Они сняли их на видео, которое выложили в Telegram-канале «Подъем».

На видео заметно, как сотрудники морга, облаченные в защитные костюмы, руками перетаскивают пакеты с телами в специальное помещение прямо по земле.

Жители города возмутились таким отношением к усопшим людям и их близким, которым довелось наблюдать это. Жительница, заснявшая видео, рассказала журналистам, что все происходит в морге около больницы № 4.

«Хоронила отца, умершего в четвертой горбольнице. В морге этой больницы настолько бесчеловечное отношение к покойным и живым людям, что напрашивается ассоциация с геноцидом», — так она прокомментировала увиденное.