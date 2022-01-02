Нереальные очереди на горнолыжном курорте Сочи показали на видео

Огромные очереди образовались в Сочи на горнолыжных курортах. Видео с кадрами столпотворения на подъемниках распространились в соцсетях.

На подъемниках образовались нереальные толкучки. Лыжники с трудом сдерживают эмоции. Сложно сосчитать всех любителей активного отдыха, решивших покататься в сочинских горах на праздниках. Столько людей, как в очереди на видео, не увидишь и на спортивных соревнованиях.

Сочи накрыл мощный снегопад. В горах выпало полметра снега. Местные СМИ сообщили, что большую часть лыжных трасс, в том числе в Красной Поляне, закрыли на целый день из-за непогоды.

Главное управление МЧС по Краснодарскому краю накануне выпустило экстренное предупреждение о риске схода лавин с 1 по 3 января. Спасатели указали, что нахождение в сочинских горах на высоте выше 1500 метров может представлять угрозу для жизни. В ведомстве также предупредили, что до конца воскресенья возможно сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

Сочи ранее стало одним из самых популярных направлений у россиян на эти новогодние каникулы.