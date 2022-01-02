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    02 января 2022, 20:33

    Нереальные очереди на горнолыжном курорте Сочи показали на видео

    Видео огромных очередей на горнолыжном курорте Сочи появились в соцсетях

    Александр Блинов

    Огромные очереди образовались в Сочи на горнолыжных курортах. Видео с кадрами столпотворения на подъемниках распространились в соцсетях.

    На подъемниках образовались нереальные толкучки. Лыжники с трудом сдерживают эмоции. Сложно сосчитать всех любителей активного отдыха, решивших покататься в сочинских горах на праздниках. Столько людей, как в очереди на видео, не увидишь и на спортивных соревнованиях.

    Сочи накрыл мощный снегопад. В горах выпало полметра снега. Местные СМИ сообщили, что большую часть лыжных трасс, в том числе в Красной Поляне, закрыли на целый день из-за непогоды.

    Главное управление МЧС по Краснодарскому краю накануне выпустило экстренное предупреждение о риске схода лавин с 1 по 3 января. Спасатели указали, что нахождение в сочинских горах на высоте выше 1500 метров может представлять угрозу для жизни. В ведомстве также предупредили, что до конца воскресенья возможно сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

    Сочи ранее стало одним из самых популярных направлений у россиян на эти новогодние каникулы.