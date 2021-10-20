Путин обсудит с министрами введение в России нерабочих дней

Президент России Владимир Путин 20 октября в 13:00 по московскому времени обсудит с кабинетом министров предложение ввести девятидневные выходные. Также на собрании будет обсуждаться ситуация с COVID-19 в стране в целом, и меры противодействия пандемии. О намерениях правительства рассказал журналист Кремля Дмитрий Смирнов в Telegram-канале Пул N3.

О ситуации с заболеваемостью президенту доложит вице-премьер Татьяна Голикова. Она же озвучит предложенный режим выходных дней. Прокомментируют такую инициативу министр финансов Антон Силуанов и глава минэкономразвития Максим Решетников. Они объяснят, как именно дополнительные выходные дни скажутся на экономике страны, что позволит понять, насколько их нужно сокращать или можно будет продлить.

Татьяна Голикова предложила ввести нерабочую неделю 19 октября. Выходные должны будут длиться с 30 октября по 7 ноября. Но при этом нескольким регионам стоит раньше выйти на «каникулы» из-за совсем плохой эпидемиологической обстановки. Голикова добавила, что выходные вводятся не просто так: это постепенное внедрение допуска на некоторые объекты только после предоставления QR-кодов. Премьер-министр Михаил Мишустин инициативу поддержал.

Дмитрий Песков отметил, что как только Владимир Путин примет финальное решение, его сразу опубликуют.