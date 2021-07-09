РПЦ опровергла информацию об отказе причащать непривитых россиян

В Русской православной церкви опровергли информацию об отказе причащать непривитых от коронавируса россиян. Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал это фейком.

В СМИ распространилась информация, что митрополит Волоколамский Иларион якобы отказался причащать непривитых прихожан в Дивеевском женском монастыре.

«Он действительно служил в Дивеево с нижегородским митрополитом и другими архиереями и выходил причащать молящихся. Потом владыку сменил священник, так часто происходит», — написал Легойда в своем Telegram-канале.

Он отметил, что это не могло иметь отношения к наличию или отсутствию у прихожан сертификата о прививке.

Представитель РПЦ выразил надежду, что те кто распространил фейк, извинятся перед митрополитом Иларионом.