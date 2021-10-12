Непривитых пожилых жителей Башкирии отправят на самоизоляцию с 13 октября

Обязательная самоизоляция вводится для жителей Башкирии старше 65 лет, которые не сделали прививку от коронавируса. Этот режим начнет действовать с 13 октября, заявил глава республики Радий Хабиров.

По его словам, такое решение было принято после анализа смертности от ковида. Врачи указали на то, что в основном от него гибнут люди старше 60 лет, у которых есть тяжелые болезни, сообщил ТАСС.

Хабиров добавил, что о введении норм самоизоляции его попросили руководители госпиталей. После этот вопрос был обсужден на заседании оперативного штаба республики.

«Я сегодня подпишу указ — с 13 октября мы вводим режим самоизоляции для лиц, достигших 65 лет и старше. Это касается тех, кто не вакцинирован», — подчеркнул глава Башкирии.

С 12 октября в Башкирии для посещения ТЦ, кино, музеев, театров, библиотек, дворцов культуры нужно предъявлять сертификат о вакцинации, справку о перенесенном в течение шести месяцев ковиде или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, который должен быть сделан не позднее 72 часов.