Минздрав Башкирии назвал различия между гриппом и ковидом

Развитие гриппа и коронавируса во многом похоже, но у ковида имеется одно существенное отличие. В Министерстве здравоохранения Башкирии рассказали, в чем разница между заболеваниями, сообщил портал UfacityNews.ru.

В Министерстве здравоохранения заявили, что грипп и коронавирус характеризуются похожими симптомами, механизмом заражения и мерами профилактики. Разница между заболеваниями заключается в длительности инкубационного периода. В случае с гриппом это три дня, а вот при ковиде срок составляет пять-шесть дней. Кроме того, грипп в целом переносится легче и без тяжелых форм. Коронавирус же зачастую способствует развитию и сопутствующих заболеваний, что в итоге приводит к высокой статистике по смертности.

В Минздраве добавили, что в каждом конкретном случае тяжесть заболевания зависит от общего состояния организма пациента. Россиянам порекомендовали соблюдать меры профилактики, а людям с ослабленным иммунитетом, хроническими болезнями напомнили, что они находятся в группе риска. Также в зоне повышенной опасности находятся россияне старше 65 лет.

Врач Николай Крючков рассказал, что существует риск одновременно заболеть и гриппом, и ковидом. По мнению иммунолога, заболеть дважды рискуют люди старше 70 лет и с хроническими заболеваниями.