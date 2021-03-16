Россиянкам предложили разрешить ремонтировать самолеты

Перечень запрещенных для женщин профессий предложили сократить. Россиянок захотели уравнять в правах с мужчинами, позволив им заниматься ремонтом и обслуживанием самолетов. С такой инициативой в Минтруд обратилась глава комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко.

«На данный момент женщины, которые отучились, например, по специальности техника по крылу, инженера, занятого непосредственно на техническом обслуживании самолетов (вертолетов), к сожалению, трудиться по профессии не могут», — привела слова Святенко газета «Известия».

Глава комитета отметила, что женщины могут поступить и отучиться в образовательных учреждениях гражданской авиации. При этом они получают дипломы по специальностям, по которым потом не могут работать, так как они включены в список работ с вредными и опасными условиями труда.

«Запрещать женщине устраиваться на работу по полученной специальности — это совсем несправедливо», — подчеркнула Святенко.

Она предложила оставить в списке только те специальности, которые действительно являются опасными для здоровья женщин. В качестве примера Святенко привела техника по составлению смеси бензина с этиловой жидкостью. В Минтруде сообщили, что уже получили обращение и рассмотрят его в отведенный для этого срок.