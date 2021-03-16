facebook_pixel
    16 марта 2021, 04:22

    Россиянкам предложили разрешить ремонтировать самолеты

    Дарья Бунякова

    Перечень запрещенных для женщин профессий предложили сократить. Россиянок захотели уравнять в правах с мужчинами, позволив им заниматься ремонтом и обслуживанием самолетов. С такой инициативой в Минтруд обратилась глава комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко.

    Россиянкам предложили разрешить ремонтировать самолеты

    «На данный момент женщины, которые отучились, например, по специальности техника по крылу, инженера, занятого непосредственно на техническом обслуживании самолетов (вертолетов), к сожалению, трудиться по профессии не могут», — привела слова Святенко газета «Известия».

    Глава комитета отметила, что женщины могут поступить и отучиться в образовательных учреждениях гражданской авиации. При этом они получают дипломы по специальностям, по которым потом не могут работать, так как они включены в список работ с вредными и опасными условиями труда.

    «Запрещать женщине устраиваться на работу по полученной специальности — это совсем несправедливо», — подчеркнула Святенко.

    Она предложила оставить в списке только те специальности, которые действительно являются опасными для здоровья женщин. В качестве примера Святенко привела техника по составлению смеси бензина с этиловой жидкостью. В Минтруде сообщили, что уже получили обращение и рассмотрят его в отведенный для этого срок.