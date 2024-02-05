Общество 05 февраля 2024, 08:41 Непогода не нарушила график работы международного аэропорта Сочи Международный аэропорт Сочи продолжил работу в штатном режиме, несмотря на ливни Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

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Международный аэропорт Сочи продолжает работать в штатном режиме. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

«У нас все штатно», — отметила представительница аэропорта.

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Вплоть до вторника, 6 февраля, в Сочи действует штормовое предупреждение. На курорте прогнозируют град, шторм, а также смерчи над морем от Магри до Веселого. В ночь на 5 февраля ливни не прекращались.

Из-за дождей в Лазаревском районе произошел оползень. Он спровоцировал сбой в работе поездов на железнодорожных путях в Сочи. Сход селей зафиксировали в районе Дагомыс-Лоо. Из-за этого задержался поезд «Ласточка», следовавший из Краснодара в аэропорт Сочи. Также произошел сбой в работе трех пригородных поездов.

В ночь на 5 февраля сель сошла в Центральном районе Сочи. Из-за проливных дождей оползень обрушился на восьмиэтажный жилой дом на Клубничной улице. В одной из квартир выбило панорамные окна.