Общество 13 марта 2024, 15:19 Неопределившихся звезд могут лишить возможности зарабатывать в России Mash: неопределившихся звезд могут лишить отчислений и концертов в России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Артисты, которые вернулись в Россию и не заняли ясной позиции относительно СВО, могут столкнуться с запретом на проведение концертов и лишением авторских выплат за свои треки. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Ухудшение финансового положения может ждать тех, кто открыто выразил недружественную позицию, например, шоумена Александра Ревву и певицу Аллу Пугачеву. Однако тех, кто предпочитает не оглашать свои взгляды ради сохранения прибыли и не оказывает помощь нуждающимся, также может коснуться снижение доходов. Среди артистов «в зоне риска» оказалась Глюкоза.

Реклама

Эту инициативу предложил глава ФПБК Виталий Бородин, написав обращение в Госдуму. В документе он указал на то, что многие звезды зарабатывают на согражданах, но куда идут эти средства — неясно. Он высказал предположение, что они могут идти на поддержку ВСУ.

Бородин призвал серьезно подойти к вопросу: составить перечень таких артистов, внести корректировки в федеральный закон № 42-ФЗ и отрезать их от российского финансового потока, запретив выступления, участие в телевизионных эфирах и лишив авторских отчислений.

Из-за нового закона о рекламе у иноагентов Юрий Дудь* лишится 70% дохода. Только на YouTube он потеряет около 100 миллионов рублей.

* Признан иноагентом на территории России.