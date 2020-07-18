«Неоднозначная дама»: адвокат рассказал, почему не стал помогать Амбарцумян

Блогершу Анну Амбарцумян нашли мертвой в одном из отелей Москвы. Звездный адвокат, основатель коллегии адвокатов «Жорин и партнеры» Сергей Жорин подтвердил «360», что девушка обращалась к нему за помощью из-за угроз.

Юрист пояснил, почему посоветовал Амбарцумян пойти в полицию. У него сложилось впечатление, будто бы девушка что-то скрывает.

«Мне показалось, что Анна что-то недоговаривает. Она говорила, что есть какая-то задолженность у ее подруги. Она якобы выступила поручителем, и теперь ей угрожают. В процессе общения я понял, что те обстоятельства, о которых она рассказывает, взаимоисключающие, и она что-то недоговаривает. Учитывая, что она что-то скрывает, мне было крайне сложно ей посоветовать что-то иное, чем обратиться в правоохранительные органы», — рассказал Жорин.

Он уточнил, что разговор между ним и Амбарцумян состоялся несколько месяцев назад. Адвокат «сразу забыл про эту историю», поскольку счел, что блогерша «в этот момент была в измененном состоянии сознания».

С девушкой Жорин познакомился около пяти-шести лет назад, когда та еще жила в Санкт-Петербурге. Амбарцумян периодически обращалась к адвокату за советом.

«Человеком она была несколько странным. Периодически попадала в неприятные ситуации. Неоднозначная дама», — поделился юрист. Подробности происходившего в жизни Амбарцумян он приводить не стал, сославшись на профессиональную тайну.

Анну Амбарцумян обнаружили мертвой в отеле на Неглинной улице. Признаков насильственной смерти полицейские не нашли. Не исключено, что девушка скончалась от передозировки наркотиков или покончила с собой.