Найденная мертвой блогерша Амбарцумян жаловалась на угрозы коллекторов

Блогерша, известная под ником Королева, попала в неприятную ситуации из-за подруги. Та заняла денег и указала Амбарцумян в качестве доверенного лица. В итоге коллекторы регулярно отправляли женщине СМС с угрозами.

«Эти коллекторы звонят мне по 10–20 раз в день, угрожают мне. Пишут сообщения из серии „жди в гости“. Честно говоря, я напугана», — говорила Амбарцумян Жорину.

Блогерша жила одна и очень боялась, что коллекторы узнают ее адрес и подкараулят возле дома. Адвокат советовал обратиться в полицию.

Амбарцумян нашли мертвой в одном из элитных отелей на Неглинной улице в Москве. Полицейские не обнаружили признаков насильственной смерти. Тело пролежало в номере около восьми часов, прежде чем его увидел охранник. Следствие не исключает, что Амбарцумян могла умереть от передозировки наркотиками или покончить с собой. Однако установить причины смерти еще только предстоит.

Блогерша часто принимала участие в ток-шоу на телевидении. Девушка позиционировала себя как сексолога и психотерапевта-экстрасенса. На ее страницу в Instagram подписаны более 367 тысяч человек. За часовую консультацию 26-летняя Амбарцумян просила 8200 рублей, за диагностику по фотографии — 9500 рублей.