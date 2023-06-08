Общество 08 июня 2023, 12:17 Необходимости в мобилизации россиян не увидели в Госдуме Депутат Картаполов не увидел необходимости мобилизовать россиян РИА «Новости»

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Мобилизовать граждан России сейчас не нужно, в этом нет никакой необходимости. Такое заявление сделал глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов в эфире «Соловьев Live».

«На сегодня необходимости мобилизации нет», — сказал он.

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Парламентарий затронул тему СМС и повесток. По его словам, это разные вещи. О том, что идет формирование повестки человека, действительно могут проинформировать путем текстового сообщения. Документ сформируют электронным способом, опираясь на единый реестр военнообязанных.

Такая мера предложена, наоборот, для удобства находящихся в запасе россиян. Депутат подчеркнул, что никто не собирается вызывать людей в военкоматы с помощью СМС.

Ранее Картаполов уточнил, что никаких санкций не будут применять к человеку, который не получил сообщение на мобильный телефон.