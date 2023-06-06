Армия 06 июня 2023, 23:59 СМС-оповещения о мобилизации не будут являться повестками — депутат ГД Депутат ГД Картаполов: СМС-оповещения о мобилизации не приравниваются к повестке РИА «Новости»

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Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что СМС-оповещения от Минобороны о мобилизации не будут приравниваться к повестке. Оно лишь информирует граждан о том, что документ сформирован, уточнил депутат в эфире РБК.

«СМС — это не повестка. Это всего-навсего оповещение о том, что повестка сформирована», — сказал Картаполов.

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Санкции к человеку, который не получил такого рода СМС, применяться не будут. Точное содержание сообщения пока не сформулировано, но будет звучать примерно так: «Для вас в реестре военнообязанных сформирована повестка, просьба ознакомиться с ней на „Госуслугах“».

Речь идет о проекте постановления Минобороны России. В нем предлагается оповещать мобилизованных через СМС-рассылку.