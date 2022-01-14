Необходимость курса по безопасности в школах объяснили в Госдуме

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала инициативу депутата Виталия Милонова включить в школьную программу курс, посвященный безопасности самих учащихся. Об этом написал RT.

«У нас действительно достаточно длительный период времени преподавали предмет ОБЖ, в котором не было ничего современного. То есть нет современных вызовов, с которыми сталкиваются наши дети», — отметила она.

Бессараб добавила, что каждый ребенок должен понимать про опасность, которая может грозить ему в определенных местах. Таким курсом ни в коем случае не нужно пугать детей, а стоит лишь разъяснять правила безопасности.

Ранее Виталий Милонов предложил включить в школьную программу профилактический курс, посвященный безопасности самих учащихся. В тексте письма, которое было направлено на имя министра просвещения, говорится о том, что курсы необходимо проводить ежегодно в каждой возрастной группе школьников.