Курс по безопасности учащихся предложили ввести в российских школах

Предложение ввести в школьную программу новый профилактический курс по безопасности учеников выдвинул депутат Виталий Милонов. Он направил соответствующе обращение на имя главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова. С копией документа ознакомился RT.

Милонов отметил, что преступления против детей и подростков остаются в России важной проблемой. Он выступил с идеей устроить ученикам ликбез по общению с незнакомцами. Также парламентарий предложил проводить в школах курс по изучению основ уличной самообороны, способов оказания первой помощи в опасных ситуациях, а также знакомству с сотрудниками полиции. По его словам, такие уроки нужно проводить в каждой возрастной группе учащихся каждый год.

В последнее время в России остро стоит вопрос об ужесточении наказания для педофилов. Глава СК РФ Александр Бастрыкин ранее поддержал проект закона о пожизненном наказании для педофилов, напомнила Lenta.ru. По мнению главы Следственного комитета, такая мера поможет предотвращать сексуальное насилие в отношение детей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 13 января заявил, что депутаты обсудят законопроект до 1 февраля. Документ был принят в первом чтении 21 декабря 2021 года. Он предлагает установить максимальное наказание для педофилов.