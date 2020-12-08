Путин подписал закон об удаленной работе. Сотрудники смогут быть офлайн два дня

Президент России Владимир Путин подписал закон об удаленной работе. Новые правила вступят в силу с 1 января.

Документ появился на официальном портале правовой информации.

Закон дополняет и детализирует положения главы Трудового кодекса (ТК) РФ, которая посвящена особенностям регулирования труда работников на дистанционке.

В документе есть нормы, которые касаются рабочего времени и отдыха работников. Также документ регламентирует типы удаленной занятости (постоянная, временная и комбинированная), основания для их применения и порядок взаимодействия подчиненного с руководителем.

Договор о дистанционной работе можно заключать как на бумаге, так и электронно. Человек, который работает удаленно, имеет право находиться в любой точке мира. Главное, чтобы у него был интернет. Сотрудник может быть офлайн, не отвечать на письма и звонки работодателя. Руководству нельзя будить работника в любое время суток. При этом сотрудника компании имеют право уволить, если он в течение двух суток не реагирует на звонки начальника.

Удаленка не должна продолжаться дольше шести месяцев. При этом работодатель может переводить сотрудников на удаленку в случае чрезвычайной ситуации в обязательном порядке. При этом нужно обеспечить работника необходимым оборудованием.

Российским работодателям пришлось перевести сотрудников на удаленку из-за эпидемии коронавируса. Первые случаи в РФ зафиксировали еще весной 2020 года.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила Минтруду координировать работу по подготовке подзаконных нормативных актов, необходимых для реализации закона об удаленной работе. Об этом написала газета «Известия».