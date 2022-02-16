«Ненависть и вседозволенность». Избитая в Екатеринбурге женщина рассказала о нападении подростков

Известный педагог из Екатеринбурга Надежда Глазова, которая пострадала при нападении подростков, сейчас находится в больнице. Впереди ее ждет операция из-за сложного перелома ноги.

«Я нахожусь в больнице, мне предстоит операция. Дочь не госпитализировали. <…> Ей дали направление к неврологу, он дал заключение, выписал лекарства, сейчас она находится на больничном», — рассказала Глазова в беседе с «360».

Она поделилась подробностями нападения подростков. По словам педагога, ее дочь ехала в автобусе, когда в него зашла компания из шести молодых человек. Они сразу стали вести себя агрессивно, не хотели платить за проезд, цеплялись к другим пассажирам, устроили перепалку с кондуктором. Потом вся компания уселась вокруг ее дочери. Парни начали к ней приставать, заглядывали в телефон. Тогда девушка стала писать сообщения матери.

«Начали сдергивать шапку, она убрала шапку на колени. Потом они начали ее тыкать в бока, давать подзатыльники. Она терпела, держала все в себе. Когда доехала до своей остановки и вышла, увидела, что они мешают другой женщине. Она стала снимать на телефон», — рассказала Глазова.

Компании это крайне не понравилось. Молодые люди выбили у нее из рук телефон. В этот момент, как уточнила пострадавшая, их уже было пятеро. Один из подростков вышел из автобуса раньше.

«Когда я уже подошла, [увидела, ] что вокруг нее стоят люди. Трое ее начали дергать за руки и толкать, и один повалил на землю, начали бить ее. Я подбежала, они не отреагировали [на требования оставить девушку в покое], кинулись на меня. Когда дочь поднялась, они ее к стене прижали, я третьего пыталась отвлечь», — добавила она.

По словам педагога, эти молодые люди не просто махали руками, а наносили профессиональные удары, знали, как и куда бить. Ее дочь били по голове, по затылочной части. Один из нападавших специально нанес удар Глазовой ногой по ноге, чтобы сломать ее.

«Я уже стоять не могла. К сожалению, только женщина одна помогала, которая была в автобусе, потом еще одна подбежала. У дочери закончилось тем, что к ним подошел еще один парень, оттащил одного и спросил: „Ты что, опять девочек бьешь“», — пояснила собеседница «360».

В итоге у Глазовой диагностировали двухлодыжечный перелом со смещением. Женщина добавила, что занимается бесплатным дополнительным образованием, ей приходилось работать с самыми разными ребятами, были дети из неблагополучных семей, даже осужденные. Но такое отношение к людям она видит впервые. По ее словам, в глазах этих молодых людей были ненависть и вседозволенность.

Глазова добавила, что в районе, где она живет, проблема с нападениями молодых людей есть уже очень давно. Они позволяют себе очень много, подчеркнула педагог. По ее словам, буквально до Нового года на мальчика из клуба, где она работает, напала подобная компания. Они пинали его до того, что он потерял сознание. Подростка отбили двое прохожих.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ранее заявил у себя в Instagram, что «подростки давно кошмарят весь район». Чиновник пообещал разобраться с ситуацией и попросил всех пострадавших от их действий написать ему в социальных сетях.