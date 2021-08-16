Отказ Германии от российского газопровода «Северный поток — 2» станет ее концом как промышленной державы. Он незаменим для страны из-за отказа канцлера Ангелы Меркель от мирного использования ядерной энергетики.

Германия может отказаться от «Северного потока — 2» в случае прихода к власти нового правительства во главе с партией «Зеленых». Об этом сообщил в интервью «Известиям» председатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Йорг Мойтен.

«Новое федеральное правительство во главе с „Зелеными“ может быть настолько идеологически слепым, что перережет эту жизненно важную для ФРГ артерию. Последствием этого шага будет не только конец Германии как развитой промышленной державы, но и, конечно же, конец текущего взлета этой якобы Зеленой партии», — объяснил он.

Мойтен отметил, что причиной кризиса в энергетической отрасти в стране стал отказ канцлера Германии Ангелы Меркель от мирного использования ядерной энергетики. В результате сложилась ситуация, когда «Северный поток — 2» стал необходим Германии.