«Нельзя ждать». Жительница Балашихи проводила в Донбасс любимого мужа | 360°

Эксклюзив 28 сентября 2022, 15:25 Поделиться Telegram

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Viber «Нельзя ждать». Жительница Балашихи проводила в Донбасс любимого мужа Жена резервиста из Балашихи: горжусь мужем, который идет защищать Родину

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Первые мобилизованные в Балашихе отправились к месту боевого слаживания для прохождения обучения. Их провожали десятки женщин — матерей, жен и дочерей.

С супругом долго прощалась одна из местных жительниц. Женщина призналась, что верит в спасительную силу чувств — в то, что ее любовь сможет защитить главу семьи от вражеских пуль.

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«Я горжусь своим мужем, который идет защищать Родину. Что же делать, если детей убивают. Наших детей убивают, как это произошло в Ижевске. Нужно ждать, пока в квартиру зайдут? Я остаюсь, чтобы тылы защищать», — сказала жительница Балашихи.

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Она отметила «воспитательный момент» мобилизации: женщины снова начнут ценить своих мужчин, уважать и гордиться ими.

Ранее сообщалось, что в Солнечногорске родители проводили попавших под мобилизацию сыновей. Мать 51-летнего профессионального военного призвала резервистов быть настоящими патриотами и свято исполнять свой долг защитника Родины.

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