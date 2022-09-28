«Должны страну защищать». В Солнечногорске мать проводила своего 51-летнего сына в Донбасс | 360°

Эксклюзив 28 сентября 2022, 13:33 Поделиться Telegram

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Viber «Должны страну защищать». В Солнечногорске мать проводила своего 51-летнего сына в Донбасс Мать резервиста из Солнечногорска: наши сыновья должны защищать свою страну и народ

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В Солнечногорске родители проводили попавших под мобилизацию сыновей. Мать 51-летнего профессионального военного призвала резервистов быть настоящими патриотами и свято исполнять свой долг защитника Родины.

«Должны страну защищать свою, народ свой. Потому что мы столько натерпелись, столько навиделись, что уже у всех все на пределе», — рассказала женщина.

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Она отметила, что узнала об отъезде сына за несколько дней, сначала испугалась, что остается одна, но продумала все «запасные варианты».

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«Но поддержка есть, конечно. Если что — рядом близки подруги, помогут, не оставят», — пояснила мать военнослужащего.

Женщина подчеркнула, что очень гордится сыном.

«Не хотелось бы отпускать, но надо», — сказала она.

Ее сын признался, что отправляется в Донбасс в боевом, оптимистичном настроении.

Министерство обороны России показало кадры боевой подготовки резервистов в ходе частичной мобилизации на Сахалине. С ними занимаются опытные командиры и специалисты медицинских подразделений.

Для военнослужащих запаса проводят занятия по огневой, тактической, медицинской подготовке и другим военным дисциплинам.

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