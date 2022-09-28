«Должны страну защищать». В Солнечногорске мать проводила своего 51-летнего сына в Донбасс | 360°

Все новости

Подмосковье

28 сентября 2022, 16:14

Более 80 домов отремонтируют в Люберцах до конца года

Технологии

28 сентября 2022, 16:12

Новую версию робота «Маркер» передадут в войска для участия в спецоперации

Реклама

Власть

28 сентября 2022, 16:05

МИД России призвал Байдена к ответу за аварии на «Северных потоках»

Общество

28 сентября 2022, 15:59

Уехавших за границу муниципальных депутатов предложили лишать мандатов

Эксклюзив

28 сентября 2022, 15:55

Украинских военных ждет нечто страшное после референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях

Мир

28 сентября 2022, 15:50

МИД Грузии осудил прошедшие в Донбассе референдумы

Знаменитости

28 сентября 2022, 15:46

Семенович признали угрозой национальной безопасности Украины

Мир

28 сентября 2022, 15:39

Русофобов нельзя недооценивать. Польша экспортирует ненависть к России по всему миру

Подмосковье

28 сентября 2022, 15:36

Незаконный сброс сточных вод в реку Купелинку пресекли в Ленинском округе

Эксклюзив

28 сентября 2022, 13:33

«Должны страну защищать». В Солнечногорске мать проводила своего 51-летнего сына в Донбасс

Мать резервиста из Солнечногорска: наши сыновья должны защищать свою страну и народ

Читать 360tv в

В Солнечногорске родители проводили попавших под мобилизацию сыновей. Мать 51-летнего профессионального военного призвала резервистов быть настоящими патриотами и свято исполнять свой долг защитника Родины.

«Должны страну защищать свою, народ свой. Потому что мы столько натерпелись, столько навиделись, что уже у всех все на пределе», — рассказала женщина.

Реклама

Она отметила, что узнала об отъезде сына за несколько дней, сначала испугалась, что остается одна, но продумала все «запасные варианты».

Реклама

«Но поддержка есть, конечно. Если что — рядом близки подруги, помогут, не оставят», — пояснила мать военнослужащего.

Женщина подчеркнула, что очень гордится сыном.

«Не хотелось бы отпускать, но надо», — сказала она.

Ее сын признался, что отправляется в Донбасс в боевом, оптимистичном настроении.

Министерство обороны России показало кадры боевой подготовки резервистов в ходе частичной мобилизации на Сахалине. С ними занимаются опытные командиры и специалисты медицинских подразделений.

Для военнослужащих запаса проводят занятия по огневой, тактической, медицинской подготовке и другим военным дисциплинам.

Солнечногорск

Частичная мобилизация в РФ

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама