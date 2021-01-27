Некоторым пенсионерам положена новая денежная прибавка с 1 февраля

С 1 февраля некоторым российским пенсионерам положена новая денежная прибавка к пенсии. Размер выплат пересчитают для бывших летчиков и работников угольной промышленности.

Пенсионерам этих категорий установят размер доплаты, которую им будут начислять в течение следующих трех месяцев, уточнили в Пенсионном фонде. Затем прибавку пересмотрят 1 мая.

Размер доплаты для бывших летчиков и шахтеров пересматривают ежеквартально. Начисляют ее из средств, поступивших в Пенсионный фонд от работодателей.

«Размер доплаты к пенсии с указанных сроков может меняться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения», — подчеркнули в ПФР.

Зависит итоговая сумма и от накопленного пенсионером стажа, и от количества пенсионных коэффициентов. В ведомстве также учитывают отношение суммы взносов, пеней и штрафов в ПФР, которые поступили от организаций-работодателей в предыдущем квартале, «к сумме средств, необходимых для финансирования указанных доплат».

Ранее россиянам объяснили, что рассчитывать на повышенную пенсию они могут при переходе на гражданскую или военную службу.