Копить самим или быть госслужащим. Россиянам объяснили, как получить повышенную пенсию

Россияне могут рассчитывать на повышенную пенсию, если пойдут на гражданскую или военную службу либо начнут самостоятельно копить на старость.

Нюансы о пенсионных выплатах рассказала сайту mk.ru юрист Любовь Шурыга. Она отметила, что все остальные могут заработать на пенсию порядка 40 тысяч рублей в месяц, если в течение всего срока трудовой деятельности будут получать максимальные ежегодные пенсионные баллы. В 2020 году для этого требовалась зарплата минимум 87 тысяч рублей в месяц, в 2021 году — не менее 110 тысяч рублей.

Тем, у кого заработки выше, юрист посоветовала откладывать на старость самостоятельно. При зарплате в 300 тысяч зачтут те же максимальные 10 баллов, что и при заработке в 110 тысяч.

По словам Шурыги, для высокой пенсии эффективнее работать на государственной гражданской или военной службе. Максимальная пенсия военнослужащих составляет 85% от зарплаты. Если военный ушел на пенсию по выслуге лет и устроился работать «на гражданку», то после достижения пенсионного возраста он будет получать две пенсии — обычную и военную.