Некоторых работников Кировской области обязали вакцинироваться от коронавируса

Глава Роспотребнадзора по Кировской области Елизавета Белоусова подписала постановление, обязывающее проходить вакцинацию от коронавируса работников некоторых сфер экономики. Текст документа опубликовал сайт ведомства.

Решение оказалось вынужденной мерой для предотвращения продолжающегося распространения коронавируса в Кировской области.

Обязательно сделать прививку должны работники сфер торговли, бытовых услуг и общественного питания, салонов красоты, отделений финансовых организаций и почты. Также прививку от коронавируса должны сделать сотрудники МФЦ, специалисты в сферах ЖКХ, общественного транспорта и такси, образования, культурных, досуговых, детских и других массовых мероприятий. Касается постановление и сотрудников на государственной и муниципальной службе.

Руководителям всех форм собственности необходимо в срок до 10 ноября привить своих работников первым компонентом вакцины, а в срок до 10 декабря — вторым. В указанные сроки нужно привить не менее 80% специалистов. Списки всех сотрудников необходимо предоставить в медицинские организации до 15 октября.

Для работников сферы услуг в Московской области ввели обязательную вакцинацию. Об этом сообщили в Минздраве Подмосковья.