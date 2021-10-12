Работников сферы услуг Подмосковья обязали привиться от коронавируса к 10 ноября
Минздрав Подмосковья: работников сферы услуг обязали привиться от коронавируса к 10 ноября
Обязательную вакцинацию для работников сферы услуг ввели в Подмосковье. Постановление об этом подписала главный санитарный врач по региону Ольга Микаилова.
Оно коснулось сотрудников общепита, транспорта, торговли, фитнес-клубов, салонов красоты, МФЦ.
Им предстоит получить первый компонент вакцины уже до 10 ноября. Это одна из мер, направленных на борьбу с ковидом в Подмосковье.
Руководителям предприятий необходимо до 10 ноября организовать вакцинацию от COVID-19 первым компонентом или однокомпонентной вакциной
Второй компонент потребуется получить уже к 10 декабря. Это должно будет коснуться не менее 80% сотрудников каждого предприятия.
На прошедшей неделе в Московской области выявили 12 041 случай заболевания ковидом, то есть почти на 20% больше по сравнению с предыдущей неделей.
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