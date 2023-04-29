Общество 29 апреля 2023, 04:45 Россиянам напомнили об изменениях в порядке доставки пенсии Член ОП Виноградов: доставлять пенсию наличными с 1 мая будет только «Почта России» Pxhere

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Россиянам разъяснили изменения в порядке доставки пенсии, которые вступят в силу с 1 мая. По новым правилам доставлять выплаты наличными будет только «Почта России», напомнил член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в беседе с агентством «Прайм».

У пенсионеров по-прежнему будет несколько способов получения пенсии: на банковский счет, в почтовом отделении или на дому. Как отметил Виноградов, исключена только возможность получения наличных средств в кассах банков.

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Изменения вносились, чтобы исключить из процесса получения пенсионерами выплат недобросовестных посредников, которые задерживали доставку пенсий. Пенсионеры могут выбрать наиболее удобный вариант получения выплат в Социальном Фонде, путем отправки электронного заявления или лично посетив офис.

Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева ранее уточнила, что согласно закону, если день выплаты пенсий пришелся на праздники, то его переносят на последний рабочий день перед этими выходными.