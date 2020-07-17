Некачественных детских товаров в России стало вдвое больше

Некачественных и опасных для жизни детских товаров на прилавках стало вдвое больше. Об этом агентству «Известия» заявили в Роспотребнадзоре.

«В 2013 году из проверенных товаров этой категории (одежда, обувь, посуда, коляски и т. д.) 5,2% были признаны некачественными, а в 2019-м — уже 10,3%», — пишет агентство со ссылкой на ведомство.

Причем больше всего вопросов к качеству детской одежды и обуви. Из распространенных нарушений — отсутствие какой-либо маркировки и названия страны на товарах, а также замечания к воздухопроницаемости.

Как заявил председатель Союза потребителей в России Петр Шелищ, игрушки тоже вызывают опасение. Ведь их составе часто могут встречаться вредные красители, из-за которых ребенок может получить отравление.

Эксперты надеются, что с введением 1 июля нового закона об обязательной маркировке все изменится и в магазинах станет больше качественной продукции.

Кроме того, накануне правительство РФ утвердило план мероприятий по развитию индустрии детских товаров до 2024 года.

Ранее депутат Госдумы предложил обнулить ставку НДС на детские товары до конца года.