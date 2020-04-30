Депутат Госдумы предложил обнулить ставку НДС на детские товары до конца года

Депутат отметил, что из-за пандемии коронавируса у людей понизилась покупательская способность. Поэтому необходимо принять меры поддержки. В частности, речь идет о семьях с детьми.

«Относительно семей с детьми одной из мер поддержки может стать обнуление налога на добавленную стоимость на детские товары, что приведет к снижению расходов домохозяйств на данную продукцию», — считает Федоров.

Данную меру он предлагает осуществлять до конца нынешнего года.