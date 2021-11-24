Нейросеть спрогнозировала дату пика четвертой волны коронавируса в России

Специалисты Promobot с помощью нейросети спрогнозировали, что пик четвертой волны коронавируса в России должен прийтись на 22 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«По данным специалистов, пик в России придется на 22 декабря — после этой даты число новых зараженных вновь пойдет на спад», — заявили РИА «Новости» представители Promobot.

Они отметили, что для получения результатов использовали мультиклассовые классификаторы, которые основаны на сочетании разных нейронных сетей, самая известная из них — нейросеть GPT-3, ее ранее представил Илон Маск. Данные обрабатывались с помощью алгоритмов классического машинного обучения под названием «градиентный бустинг».

«Вероятность — 93%, такая вероятность, по подсчетам специалистов Promobot, наиболее точно соотносится с контекстом события», — добавили в компании.

Разработчики рассказали, что прогноз может корректироваться из-за того, что ограничительные меры во время этой волны стали слабее, поэтому пик может произойти раньше.

Компания Promobot является крупнейшим производитель автономных сервисных роботов в Европе.

Ранее директор центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев высказал мнение, что четвертая волна коронавируса в России завершается.