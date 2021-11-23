Конец четвертой волны COVID-19 увидели в России

Четвертая волна коронавируса в России завершилась, об этом говорят данные ПЦР-тестирования. Такое заявление сделал директор центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

Исаев рассказал, что в период с 15 по 22 ноября число положительных ПЦР-тестов на коронавирус упало до 6%. За неделю до этого, с 8 по 14 ноября, доля положительных результатов равнялась 11%, с 1 по 7 ноября — 13%.

«Главный критерий, который говорит о том, что волна отступает, — это количество положительных проб от общего числа ПЦР-анализов», — сказал Исаев.

Он отметил, что четвертая волна коронавируса в РФ, на его взгляд, оказалась самой короткой. Заболеваемость начала расти в сентябре, пик пришелся на октябрь, а уже в ноябре пошел спад. Волна продлилась шесть-восемь недель.

Оперштаб 22 ноября передал, что за сутки выявили 35 681 случая заражения коронавирусом. Этот показатель оказался минимальным с 24 октября. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что за прошедшую неделю число выявляемых случаев уменьшилось на 2,5%. По ее словам, заболеваемость снижается в более чем 10 субъектах.