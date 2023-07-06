Общество 06 июля 2023, 03:10 Нейросеть рассказала о минусах трудоголизма «360» спросил нейросеть, как избавиться от трудоголизма Freepik

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Международный День слишком усердных людей отмечался 5 июля. «360» спросил у нейросети, вредно ли быть трудоголиком.

Искусственный интеллект ответил, что трудоголизм считается одной из самых распространенных зависимостей, которая может обернуться серьезными последствиями для здоровья и личной жизни человека.

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По данным нейросети, трудоголизм может привести к физическому и эмоциональному истощению, социальной изоляции, проблемам в отношениях и снижению общего качества жизни.

Человеку важно соблюдать баланс между работой и личной жизнью. Для того, чтобы восстановить энергию, нужно уделять время отдыху, проводить время с семьей. Нейросеть советует иметь любимое хобби, которое поможет насладиться жизнью вне работы.

Также, если человек страдает от трудоголизма, то ему нужно обратиться за помощью к психологу или психотерапевту. Специалисты помогут преодолеть привычку работать до потери пульса.

Ранее нейросеть перечислила российские музеи с картинами французского художника Поля Гогена.