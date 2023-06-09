Культура 09 июня 2023, 02:58 Нейросеть рассказала, где в России можно увидеть картины Поля Гогена Нейросеть перечислила российские музеи с картинами французского художника Поля Гогена Википедия

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Седьмого июня 2023 года исполнилось 175 лет со дня рождения французского художника, скульптура и гравера Поля Гогена. «360» попросил нейросеть составить памятку, где работы импрессиониста можно посмотреть в России.

Искусственный интеллект выдал два ответа. Россияне могут посетить Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве. Он имеет в своей коллекции несколько картин Поля Гогена, среди них «Цветы Франции», Пейзаж с двумя козами» и «Кафе в Арле».

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Также несколько картин Поля Гогена можно посмотреть в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Одной из них является картина «Сцена из жизни таитян».