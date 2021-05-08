Неизвестные разрушили военный памятник в Туапсе. Видео

Вечером 7 мая вандалы разрушили военный мемориал на горе Семашко в Туапсе. Там были установлены памятные таблички комплекса «Стойкости Комсомольской» в честь оборонительной операции 1942 года. Она была составной частью борьбы с фашистами за Кавказ.

Как сообщила пресс-служба регионального Следкома, следователи инициировали вопрос о передаче материалов по этому делу из органов полиции.

«В связи с общественным резонансом следственным управлением по краю инициирован вопрос об изъятии из органов полиции материала проверки по данному факту и передаче его для дальнейшего рассмотрения в следственные органы регионального управления СКР для принятия процессуального решения», — сообщило ведомство.

Военный прокурор России Игорь Краснов 7 мая принял участие в церемонии открытия памятника воинам-красноармейцам 108-й стрелковой дивизии. Она состоялась в Истре. Бойцам удалось остановить врага, после чего началось контрнаступление Советской армии на Запад.