Генпрокурор России открыл памятник воинам-защитникам в Истре. Видео

Генпрокурор РФ Игорь Краснов принял участие в церемонии открытия памятника воинам-красноармейцам 108-й стрелковой дивизии. Мероприятие прошло в городском округе Истра.

Солдаты погибли в годы Великой Отечественной войны на границе деревень Аносино и Падиково. Именно благодаря 108-й стрелковой Бобруйской дивизии под командованием генерал-майора Ивана Биричева удалось остановить наступление фашистов на Москву. После этого началось контрнаступление Советской Армии на Запад.

«Сегодня, в преддверии 9 Мая, мне выпала честь открыть этот памятник воинам-красноармейцам 108-й стрелковой дивизии, которые обороняли Москву в декабре 1941 года. Здесь, на подступах к столице нашей Родины, разворачивались ожесточенные бои. Но враг не прошел. Мы помним и никогда не забудем героев. Этот памятник — воплощение знаменитого девиза „Никто не забыт, ничто не забыто“», — сказал Краснов.

Генпрокурор отметил, что монумент — это знак благодарности за победу современных россиян всем погибшим во время Великой Отечественной войны и всем, кто одержал победу. Краснов в заключение поблагодарил людей, занимавшихся воздвижением мемориала.

Автором памятника стал Салават Щербаков — известный советский и российский скульптор. Монумент изображает солдата-красноармейца, который на фоне кремлевской стене жестом призывает бойцов идти в атаку.

Работа Щербакова находится на территории деревни Аносино городского округа Истра. В этом месте сейчас находится ФГБУ «Санаторий работников органов прокуратуры Российской Федерации».