Общество 25 января 2024, 07:43 Нехватка кадров в промышленности выросла в России Опрос Института Гайдара: кадров в промышленности не хватает на 47% предприятиях Unsplash

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Опрос Института Гайдара показал, что работников не хватает на 47% российских промышленных предприятий. Показатель побил рекорд 1996 года. С результатами исследования ознакомился РБК.

Опрос проходил на более чем тысяче промпредприятий. Работодателей попросили выбрать вариант ответа на вопрос о количестве кадров на их предприятиях: «более чем достаточно», «достаточно» и «недостаточно». Ответ «более чем достаточно» выбрали только 2% опрошенных.

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Во время предыдущего опроса, в июле, о нехватке кадров сообщили 45% респондентов. В октябре ситуация немного улучшилась: на кадровый голод жаловались 39%.

При этом промышленные предприятия стараются повышать зарплаты. Согласно опросу, проведенному в конце 2023 года, рост зарплат зафиксировали на 47% предприятий.

Самый низкий в России уровень безработицы в начале 2024 года продемонстрировала Московская область — 0,22%. В регионе всего девять тысяч зарегистрированных безработных — почти вдвое меньше, чем в начале 2023-го.