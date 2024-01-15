Подмосковье 15 января 2024, 15:32 Самый низкий в России уровень безработицы зарегистрировали в Подмосковье Unsplash

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В начале года Подмосковье продемонстрировало самый низкий уровень безработицы в России. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

«Численность зарегистрированных безработных жителей составляет девять тысяч человек. Это почти в два раза меньше в сравнении с началом прошлого года. Уровень безработицы на сегодня составляет 0,22% — это рекордно низкий показатель», — рассказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

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На каждого безработного в Подмосковье приходится примерно девять вакансий. Чаще всего ищут токарей, электромонтеров, водителей, курьеров и других сотрудников.

Крупные работодатели, такие как «Мострансавто», «Мосэнерго», «Коломенский завод» и другие, предлагают не только конкурентную заработную плату, но и хороший социальный пакет.

Сейчас на портале trudvsem.ru размещено более 83 тысяч предложений о работе в Московской области.

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