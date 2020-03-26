Нефтекамск позвали на субботник. На коронавирус там плевать, но пироги отменили

В Нефтекамске с коронавирусом решили бороться не только при помощи чистоты, но и хорошего настроения. Горожан зовут на субботник. Местные власти уверили, что «кучковаться» никто не собирается. Отменили только чай и пироги.

Видеоприглашение на уборку разместил на своей странице во «ВКонтакте» мэр Ратмир Мавлиев. Он предложил навести порядок «группами до 40 человек на закрепленных и прилегающих территориях». Всем желающим пообещали раздать необходимый инвентарь.

Изданию «Подъем» градоначальник пояснил, что численность групп после особых распоряжений президента в итоге сократили — до 10 человек. Пришлось отказаться и от «чая и пирогов», которые запланировали в программе субботника. Но не от самого мероприятия.

«Никто „кучковаться“ не будет, у всех организаций есть свои закрепленные участки: люди выходят по два-три человека и убирают прилегающие территории», — заметил Мавлиев.

Мэр подчеркнул, что участие в субботнике — по желанию. И всем, кто решится на уборку, обеспечат необходимую безопасность. На пунктах раздачи инвентаря людям выдадут маски, перчатки и дезинфицирующее средство.

В Башкирии с 18 марта действует режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса. Всего в республике выявили четырех заразившихся этой болезнью. По России их 840. Среди инфицированных — сотрудник центрального аппарата ФАС.