Нефтекамск позвали на субботник. На коронавирус там плевать, но пироги отменили
Видеоприглашение на уборку разместил на своей странице во «ВКонтакте» мэр Ратмир Мавлиев. Он предложил навести порядок «группами до 40 человек на закрепленных и прилегающих территориях». Всем желающим пообещали раздать необходимый инвентарь.
Изданию «Подъем» градоначальник пояснил, что численность групп после особых распоряжений президента в итоге сократили — до 10 человек. Пришлось отказаться и от «чая и пирогов», которые запланировали в программе субботника. Но не от самого мероприятия.
«Никто „кучковаться“ не будет, у всех организаций есть свои закрепленные участки: люди выходят по два-три человека и убирают прилегающие территории», — заметил Мавлиев.
Мэр подчеркнул, что участие в субботнике — по желанию. И всем, кто решится на уборку, обеспечат необходимую безопасность. На пунктах раздачи инвентаря людям выдадут маски, перчатки и дезинфицирующее средство.
В Башкирии с 18 марта действует режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса. Всего в республике выявили четырех заразившихся этой болезнью. По России их 840. Среди инфицированных — сотрудник центрального аппарата ФАС.