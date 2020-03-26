Коронавирус нашли у сотрудника центрального аппарата ФАС

В больнице оказался сотрудник центрального аппарата ФАС. Его госпитализировали с подозрением на коронавирус. Предварительный тест оказался положительным.

Всех коллег потенциального коронавирусного больного отправили на карантин, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. В Федеральной антимонопольной службе подтвердили эту информацию.

Известно, что с руководством регулятора у сотрудника личных контактов не было. Он находится под присмотром врачей в Адыгее, куда поехал на выходные.

Кабинеты отдела, где работает зараженный, обработали спецсердствами.

За нарушение действующих в период эпидемии правил в России будут наказывать. Правительство намерено внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Штрафы грозят как простым гражданам, так и должностным и юридическим лицам. Если санкции ужесточат, то за подобный проступок могут и посадить — на срок до трех лет.

Сейчас в России 840 зараженных коронавирусом. За сутки их число увеличилось на 182. Два пациента скончались, выздоровели 38.