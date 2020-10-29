Недовольные карикатурами Charlie Hebdo собрались у посольства Франции в Москве

Несколько мужчин с плакатами против Charlie Hebdo собрались возле посольства Франции на Большой Якиманке в Москве. Люди пришли к дипмиссии, чтобы выразить протест против оскорбительных карикатур, которые публикует журнал.

«Мне небезразлично, что идет сейчас во Франции. <…> Это нужно прекратить. Я выступаю против карикатур, оскорбляющих миллионы мусульман. Я, как мусульманин, оскорблен. Я не могу поехать во Францию и сказать Макрону в лицо, что это нельзя делать», — привело РИА «Новости» слова одного из пришедших к французскому посольству.

Еще один мужчина заявил, что не все могут держать себя в руках из-за этого.

«И кто-то не справился сейчас с этим — и вот он — теракт», — цитирует издание «Подъем» одного из участников митинга.

У здания посольства усилены меры безопасности. На улице дежурят полицейские.

Отношения между Францией и исламским миром обострились после убийства 18-летним чеченцем школьного учителя Самюэля Пати в пригороде Парижа. Преподаватель показал на своем уроке карикатуру на пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон на похоронах учителя заявил, что в стране не откажутся от подобных карикатур, чем вызвал волну негодования у мусульман. Накануне журнал Charlie Hebdo подлил масла в огонь и опубликовал на обложке карикатуру на главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

29 октября неизвестный убил трех человек в соборе Богоматери в Ницце. Мэр города Кристиан Эстрози заявил, что теракт совершил мусульманин-радикал.