Общество 02 декабря 2022, 19:53 «Не только спорт». Генпрокурор Игорь Краснов наградил лучших лучников России Генпрокурор Краснов наградил победителей турнира по стрельбе из лука в МВЦ «Крокус Экспо»

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов закрыл турнир по стрельбе из лука, приуроченный к 300-летию ведомства. Он поблагодарил всех участников, наградил победителей и пожелал им не сворачивать с профессионального спортивного пути.

«Все мы убедились, что стрельба из лука — это не только спорт, это искусство <…> Желаю вам крепкого здоровья, удачи и успехов во всех ваших начинаниях», — отметил Игорь Краснов. Он поблагодарил спортсменов, их родителей и тренеров за честную борьбу. По словам генпрокурора, соревнования выиграли сильнейшие лучники.

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В пресс-службе ведомства сообщили, что юным чемпионам вручили медали и грамоты генпрокурора России. Игорь Краснов отдельно вручил подарки тем, чьи дни рождения пришлись на период соревнований, а одному из спортсменов вручил звание мастера спорта РФ.

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Турнир стартовал 28 ноября в международном выставочном центре «Крокус Экспо» в Подмосковье. Спортсмены 2003-2005 и 2006-2009 годов рождения выясняли, кто лучше стреляет в дисциплинах классического и блочного лука.